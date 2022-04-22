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Türk Eğitim Sen'liler iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türk Eğitim Sen'liler iftarda bir araya geldi

Devrek Türk Eğitim Sen tarafından düzenlenen iftar yemeğinde protokol ve Türk Eğitim Sen'liler bir araya geldiler.

Devrek Türk Eğitim Sen tarafından düzenlenen iftar yemeğinde protokol ve Türk Eğitim Sen'liler bir araya geldiler.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde temsilciliği bulunan Türk Eğitim Sen tarafından organize edilen iftar yemeğinde protokol, siyasi parti temsilcileri ve Türk Eğitim Sen ailesi bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışmanın örneği sergilendi.

Devrek Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte davetlilere hitap eden Sendika Başkanı Mehmet Adıbelli," Uzaktan yakından davetimize iştirak eden çok değerli misafirlerimiz sendikamız tarafından organize edilen iftar yemeğimize hepiniz hoş geldiniz.

Devrek Türk Eğitim Sen olarak yeni yönetim oluşturduk. Bu iki aylık süreçte aramıza katılan 20 yeni üye arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyor, sizlerin de katkısı ile daha geniş bir aile olacağımıza inanıyor, hayırlı iftarlar diliyorum" diye konuştu.

Düzenlenen iftar yemeğine; Protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda Türk Eğitim Sen ailesi katıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hizb-i İslami Partisi, Türk Eğitim Sen, Zonguldak, Yerel, Haberler

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