Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Dur durak demeden dava arkadaşlarımızla 30 yılı devirdik'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen'in kuruluşunun 30. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında çalışma arkadaşları ile geçirdikleri 30 yılın övünç kaynağı olduğunu belirten Geylan, "Dur durak demeden dava arkadaşlarımızla, emektarlarımızla birlikte 30 yılı devirdik" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Türk Eğitim-Sen'in 30. yıl dönümü nedeniyle bir mesajında memur sendikacılığının marka ismi olduklarını vurguladı. Geylan yayınladığı mesajda kuruluş iradelerine ilk günkü gibi sadık kaldıklarını belirterek, "18 Haziran 1992'de sendikal mücadeleye baş koymuş, inanmış, adanmış bir avuç cesur yürek Türk Eğitim-Sen'i kurdu. O günlerden bugünlere birçok badire atlatan, buna rağmen sürekli büyüyerek etkinliğini günden güne artıran, kuruluş iradesine ilk günkü gibi sadık kalan, ilkeleriyle, kararlı ve tavizsiz mücadelesiyle mensubu olmakla övündüğümüz sendikamız, bugün Türkiye'nin güzide bir sivil toplum kuruluşu haline geldi. 30 yıllık bir çınar olan Türk Eğitim-Sen, eğitim alanında fark oluşturan hizmetlerde bulunan, sorunları tespit ederek çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşan, eğitim çalışanlarının hak ve hukukunu çiğnetmeyen, sorunlarını muhataplarına en yüksek sesle duyuran cesur bir sendikadır. Türk Eğitim-Sen, çalışanların ekonomik, sosyal ve özlük hakları gözeten gerçek bir sendika olmamızın yanı sıra, varlığını Türk varlığına armağan eden Türkiye sevdalılarının hayat verdiği milli bir sivil kuruluşudur" ifadelerine yer verdi.

Türk Eğitim-Sen'in her türlü denge hesabına kapılarını kapattığını ve eğitimde yozlaşmaya karşı mücadele verdiğini aktaran Geylan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Eğitim çalışanlarının şahsiyetini örselemiyoruz, çalışanları tehdit ederek ya da onlara makam, mevki vadederek üye olmaları yönünde telkinde bulunmuyoruz; sadece adam gibi sendikacılık yaparak üye sayımız çok şükür ki bugün tam 251 bin 809'a ulaşmıştır. Bu başarı, Türk Eğitim-Sen'in markalaşan isminin, tezahürüdür. Dur durak demeden dava arkadaşlarımızla, emektarlarımızla birlikte 30 yılı devirdik. Kuruluşumuzdan bugüne kadar kutsal hak mücadelemize emek veren tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Kutlu davamızın 30'uncu yılı övünç kaynağımızdır."

Eğitim çalışanlarının büyük bir güvenle arkasına yaslandığı Türk Eğitim-Sen'in kuruluşunun 30'uncu yılında yetkiye doğru koştuğunu söyleyen Geylan, son bir yılda 64 bin yeni üye kaydettiklerini ve 37 bin 921 net üye artışı ile 2022'de sayısını en çok artıran sendika olduklarını belirtti. Geylan, "En büyük arzumuz, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde kamu çalışanlarını gerçek anlamda temsil edebilmektedir. Sözde yetkili konfederasyonun yetersizlikleriyle kamu çalışanların kayıplarının her yıl arttığı, enflasyona ezdirildiği, bugün gelinen noktada kiralarını, faturalarını dahi ödeyemediği göz önüne alındığında; toplu sözleşme masasında kazanım odaklı hareket eden, ülkemizin üreten kesimi olan çalışanların hak ve menfaatlerini gözeten, iktidarlar karşısında sağlam duruş sergileyen, sendikaların varlığına her zamankinden çok ihtiyaç vardır" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel