Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Bu bayram tüm insanlığa barış, huzur, esenlik getirsin'

Türkiye Kamu-Sen Başkan Vekili ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Bu bayram tüm insanlığa barış, huzur, esenlik getirsin" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Başkan Vekili ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ramazan ayının maneviyatın doruğa ulaştığı, dayanışmanın, yardımlaşmanın en güzel örneğinin sergilendiği, küslüğün, dargınlığın son bulduğu, tüm inananların el ele, gönül gönüle verdiği, rahmet ve bereketle müjdelenen en kutsal ay olduğunu belirten Geylan, "Bu vesileyle tüm inananların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederken, mübarek Ramazan Bayramı'nın coğrafyamıza ve İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yardımlaşma refleksiyle aşamayacağımız engel yoktur"

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Ramazan Bayramı'nın buruk kutlandığını belirten Geylan, "Türkiye'miz 6 Şubat'ta son yüzyılın en büyük iki deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bu afetler yüreklerimizi dağlamış, milletimizi derinden yaralamıştır. Acımız, kederimiz tarifsizdir. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anarken, halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyoruz. Allah böyle felaketleri bir daha ülkemize yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında gerek deprem bölgesinde gerekse Türkiye'nin dört bir yanında devlet ve milletin depremzede vatandaşlara destek verdiğine, onların yanında olduğuna işaret eden Geylan, "Bu bayram millet olarak yastayız. Depremde ailelerini, yakınlarını, en sevdiklerini kaybeden vatandaşlarımızın ızdırabını, çaresizliğini yüreğimizde hissediyoruz. Bir yandan bayram sevincimize gölge düşerken, diğer yandan karşı karşıya kaldığımız zor ve sıkıntılı meselelerin üstesinden el birliğiyle gelebileceğimizi biliyoruz. Bu felaket bir kez daha sahip olduğumuz değerlerimizi korumanın ne denli önemli olduğunu göstermiştir. Bu noktada gerek bölgede gönüllü bulunan gerekse Türkiye'nin dört bir yanında afetzedelere her türlü desteği veren tüm kamu çalışanlarımıza da bir kez daha minnetlerimi sunmak istiyorum" dedi.

"Bu bayram Türk-İslam coğrafyasına barış ve huzur getirsin"

İslam coğrafyasının sömürü düzeninin baş aktörleri tarafından kıskaç altına alındığını belirten Geylan, "Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Somali'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da çok sayıda soydaşımız, dindaşımız sömürüye, talana, insanlık dışı muamelelere, soykırıma maruz kalmaktadır. Onların derdi bizim derdimiz, kayıpları bizim kayıplarımızdır. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da gönül coğrafyamızın, Türk-İslam aleminin esenlik içinde yaşaması için her türlü gayreti ortaya koyacağız" dedi.

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yetkili olacağız"

29 Ekim tarihinde Cumhuriyetin 100. yıldönümünün kutlanacağına işaret eden Geylan, 2023 yılının aynı zamanda konfederasyonun ve sendikanın yeniden yetkili olacağı yeni dönemin müjdecisi olacağına olan inancını da yineledi. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen'in hiçbir denge hesabı gütmeden her koşulda çalışanın yanında saf tuttuğunu kaydeden Geylan, "Yetkiyi aldığımızda kamu çalışanlarını pazarlık konusu yapmayacak, işverenin karşısında eğilip bükülmeyecek, memurlarımızın hak ettiğini alması yönünde her türlü gayreti ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

"Bayram ikramiyesi görevi başındaki kamu çalışanlarına da ödenmelidir"

Tüm kamu personeline dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi ödenmesi gerektiğini ifade eden Geylan, şunları kaydetti:

"Bayram ikramiyesi Türkiye Kamu-Sen'in öncelikli talepleri arasındaydı. Ne yazık ki bu ikramiye mevcut durumda görevi başındaki kamu çalışanlarına ödenmemektedir. Oysaki işçi ve memur emeklilerine bayram ikramiyesi ödeyen devletimizin, görev başındaki kamu çalışanlarına da bu ikramiyeyi ödeyebilecek kudrette olduğuna inanıyoruz."

Geylan, bayram vesilesiyle vatanın bekası için toprağa düşen şehitleri de rahmetle ve minnetle anarak, "Ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin birliği için canını feda eden şehitlerimizi saygıyla, minnet ve Fatihalarla anarken, şehit ailelerinin önünde hürmetle eğiliyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin gerek sınırlarımız içinde gerekse sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele faaliyetlerini koşulsuz destekliyoruz. Yüce Allah Mehmetçiklerimize zeval vermesin. Bu duygu ve düşünceler ile Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Bu bayram tüm insanlığa barış, huzur, esenlik getirsin" dedi. - ANKARA