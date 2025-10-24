Haberler

Türk Eğitim-Sen'den 'Ana Dilde Eğitim' Açıklaması: Anayasanın İhlali

Türk Eğitim-Sen'den 'Ana Dilde Eğitim' Açıklaması: Anayasanın İhlali
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ana dilde eğitim talebinin anayasal bir ihlal olduğunu savunarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Türkçe olduğunu vurguladı. Geylan, böylesi bir talebin devletin varlığına saldırı anlamına geleceğini ifade etti.

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, "'Ana dilde eğitim' talebinin ortaya konulması, doğrudan anayasanın ihlali anlamına gelmektedir. Hele ki bu talebin anayasaya bağlılık yeminiyle mesuliyet taşıyanlar tarafından dile getirilmesi asla kabul edilemez" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ana dilde eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkçeden başka bir dilin eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dil olarak okutulamayacağını belirten Geylan, "'Ana dilde eğitim' talebinin ortaya konulması, doğrudan anayasanın ihlali anlamına gelmektedir. Hele ki bu talebin anayasaya bağlılık yeminiyle mesuliyet taşıyanlar tarafından dile getirilmesi asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasamızın 3. maddesinde ifadesini bulduğu şekliyle ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür ve dili Türkçedir. Yine Anayasamızın 42. maddesi, 'Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez' hükmüyle açık bir irade ortaya koymuştur. Bu itibarla 'ana dilde eğitim' talebinin ortaya konulması, doğrudan anayasanın ihlali anlamına gelmektedir. Hele ki bu talebin anayasaya bağlılık yeminiyle mesuliyet taşıyanlar tarafından dile getirilmesi asla kabul edilemez" dedi.

"Böylesi bir ihanete aziz milletimiz müsaade etmeyecektir"

Türk devletine bağlı olan her vatandaşın Türk olduğunu vurgulayan Geylan, "Milli ve üniter bir devlette resmi dilin dışında eğitim hakkı önermek doğrudan devletin varlığına saldırı manasına gelir ki, böylesi bir tutumun ülkemiz ve milletimizle bölünmez bütünlüğümüze kast eden diğer her türlü bölücü ve yıkıcı örgütlerin emelleriyle hiçbir farkı yoktur. Türkiye, bir federasyon ya da müstemleke ülke değil, toplumumuzu oluşturan hiçbir alt kimlik de ayrı gayrı değildir ve büyük Türk milleti ailesinin şerefli birer parçasıdır. Anayasamızın 66. maddesinde (tarihi ve milli bir samimiyetle) dile getirildiği gibi 'Türk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.' Ana dilde eğitim safsatası gibi bu büyük ailenin unsurlarını birbirinden ayrıştıracak her girişim ve teklif, öncelikle alt kimliğe sahip vatandaşlarımıza büyük bir ihanet ve kötülüktür. Daha da ötesi bu hain tezgah, bu güzel ülkenin bir kısım güzel insanlarını eğitimden, istihdamdan, bilimden, sosyal ve ekonomik hayatın her alanından koparacak ve adeta 'ikinci sınıf vatandaş' kılacak büyük ve kumandası küresel organizasyonların elinde olan bir hainliktir. Böylesi bir ihanete, ne devletimiz ne de aziz milletimiz müsaade etmeyecektir. Sözün özü Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri

Dzeko, teknik direktörüne verdi veriştirdi
EuroLegue'deki Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun

EuroLegue'deki Türk derbisinde kazanan belli oldu
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.