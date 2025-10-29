Türk Dünyası Akademisyenler Birliği Kuruluş Toplantısı Bakü'de Gerçekleştirildi

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Teşkilatı Azerbaycan Başkanlığı'nın düzenlediği Türk Dünyası Akademisyenler Birliği ve Türk Dünyası Milli Tarihçiler Şurası kuruluş toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Azerbaycan'da bir araya geldi. Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Teşkilatı Azerbaycan Başkanlığı'nın düzenlediği Türk Dünyası Akademisyenler Birliği ve Türk Dünyası Milli Tarihçiler Şurası'nın kuruluş toplantısı başkent Bakü'de gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya, Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak'ın yanı sıra birçok akademisyen, tarihçi ve uzman katıldı.

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak hem Türk Dünyası'nda hem de Osmanlı coğrafyasında 42 ülkede faaliyet göstermekte olduklarını belirten Halit Kanak, "Bu faaliyetler çerçevesinde Can Azerbaycan'ımızda bulunan Türk Devletler Teşkilatı'mızın (TDT) alt birimine destek verebilecek şekilde konuşlanmış, teşkilatlanmış Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğimizin Azerbaycan temsilcimiz Feridun Ahmedli'nin yapmış olduğu bir organizasyon nedeniyle buradaki arkadaşlarımızla, gönüldaşlarımızla, soydaşlarımızla buluşmak üzere bugün Bakü'ye geldik. Burada Türk Dünyası Akademisyenler Birliği'mizin Tarihçiler Şurası başlığı adı altında yapılan toplantıya iştirak ettik. Çok değerli kıymetli akademisyenlerimizle görüş alışverişinde bulunduk. Onları dinledik, onların kıymetli fikirlerden istifade ettik" dedi.

Çok güzel bir görüşme olduğuna vurgu yapan Kanak, "Tabii ki burada edindiğimiz bilgileri Türkiye'ye gittiğimiz zaman oradaki Türk Dünyası Akademisyenler Birliği'mizle hocalarımızla birlikte değerlendireceğiz ve bunun Tarihçiler Şurası dışındaki birliklere de sirayet etmesine zemin olacak bu toplantı. Bununla ilgili çalışmalarımız inşallah devam edecek" diye konuştu.

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin, Türk Dünyası Akademisyenler Birliği gibi diğer alt birimlerinin de varlığının mevcut olduğunu belirten Kanak, "Onlarla birlikte çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezimizdeki değerli hocalarımızın yapmış olduğu çalışmalar, plan ve projeler neticesinde, bütün Türk dünyasına, bağımsız bayrağı olan Türk devletlerimiz başta olmak üzere içerisinde Türk nüfus barındıran diğer ülkelerimizde de aynı çalışmaları yürüteceğimizi beyan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dernek çatısı altında bulunan arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri yürüten TÜDAK adlı birime değinen Kanak, "Onun çalışmaları da hem Türkiye'mizde hem de Türk Dünyası ile ilgili eğitim çalışmalarına yönelik faaliyetleri var. Türkiye'de de yaşadığımız büyük deprem olsun, yangınlar olsun, sel felaketler olsun orada göstermiş olduğu gayretli çalışmalarından dolayı üstün hizmet madalyası aldılar. Bu çalışmaları Türk dünyasına ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde bunların çalışmalarını eğitimlerini verdirmeye devam ettireceğiz. Bu toplantının tabii ki devamı başka ülkelerimizde de olacak. Buradaki kıymetli hocalarımızla başka yerlerde toplantılar, şuralar düzenleyeceğiz ve bunların neticesindeki ana toplantıda bu çalışmaları değerlendirerek Türk dünyasına faydalı hizmetler sunmaya derneğimiz olarak inşallah gayret edeceğiz" diye konuştu. - BAKÜ