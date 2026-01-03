Osmaniye'de 40 yıllık meslek hayatı alkışlarla taçlandı

Osmaniye'de 40 yıl boyunca binlerce öğrenciye dokunan, mesleki başarıları ve insani yönüyle gönüllerde taht kuran Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nihat Emelce, Osmaniye Adnan Oğuz Anadolu Lisesi'nde düzenlenen anlamlı bir törenle emekliye ayrıldı.

Osmaniye'de bir eğitimcinin yarım asra yakın emeği, öğrencilerinin alkışlarıyla taçlanarak duygu dolu anlara sahne oldu. 65 yaşındaki Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nihat Emelce için okulda hazırlanan veda programında duygu dolu anlar yaşanırken, öğrencilerin pankartları ve alkışları arasında sınıftan çıkan Emelce, koridorlarda öğrencilerin sevgi gösterileriyle uğurlandı. Öğrenciler, "Sizi çok seviyoruz hocam" diyerek yıllarını eğitime adayan öğretmenlerine teşekkür etti. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nihat Emelce, okul bahçesinde öğrencilerine tek tek sarılarak vedalaşırken hoparlörlerden çalan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" şarkısı çaldı. Bu özel anlar öğrenciler ve öğretmenler tarafından video ile sosyal medyada paylaşıldı. - OSMANİYE