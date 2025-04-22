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Türk Devletleri Teşkilatı'nın 17. Aksakallar Konseyi Toplantısı KKTC'de Yapılacak

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 17. Aksakallar Konseyi Toplantısı KKTC'de Yapılacak
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Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin 17'nci toplantısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1-2 Mayıs tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. Toplantı, AB ile tepki çeken anlaşmaların ardından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi'nin 17'nci toplantısının KKTC'de düzenlenmesine karar verildi.

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Avrupa Birliği ile tepki çeken anlaşması sonrası önemli bir adım geldi. TDT'nin Aksakallar Konseyi'nin 17'nci toplantısının KKTC'de düzenlenmesine karar verildi. Toplantı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde, 1-2 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye bazı ülkeler, AB ile 4 Nisan'da ise gerçekleştirdikleri zirvede KKTC'nin kurulmasını kınayan ve devletlere tanımama çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 sayılı kararlarına bağlı kalacaklarını açıklamış, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde elçilik açma kararı almıştı. - LEFKOŞA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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