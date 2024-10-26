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Türk Devletleri Teşkilatı'nda Sanayi ve İnovasyon Vurgusu

Türk Devletleri Teşkilatı'nda Sanayi ve İnovasyon Vurgusu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki kazanımlarını paylaştı. Organize sanayi bölgelerinin sayısı, istihdam ve Ar-Ge yatırımlarındaki artışlar vurgulandı.

Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye olarak 2000'li yılların başında sanayi ve teknolojide asırlık kazanımlar elde ettik. Organize sanayi bölgemizin sayısını 192'den 361'e, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine, OSB'lerimizde çalışan, üreten tesislerin sayısını 11 binden 58 bine, gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla toplam sanayi istihdamını 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükseltmeyi başardık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklama yapan Bakan Kacır, "Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliğinin yapmanın gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde alınan karar istikametinde, Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları olarak bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda aldığımız kararlar doğrultusunda, önümüzdeki dönemde teşkilatın tüm üye ülkeleri ve gözlemci ülkeler arasında iş birliğini, ortak çalışmaları kuvvetlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak 2000'li yılların başında sanayi ve teknolojide asırlık kazanımlar elde etmiş bir ülkeyiz. Organize sanayi bölgemizin sayısını 192'den 361'e, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine, OSB'lerimizde çalışan üreten tesislerin sayısını 11 binden 58 bine, gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla toplam sanayi istihdamını 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükseltmeyi başardık. Türkiye bugün Çin'den Avrupa ortalarına kadar en fazla sayıda ürünü, en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç eden ülkedir. Bütün bu üretim kabiliyetlerimizi yüksek katma değerli üretimle inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla perçinlenmeye gayret ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda Ar-Ge harcamalarımızı yıllık 12 milyar dolara yükselttik. Araştırma geliştirme insan kaynağımız 270 bini aştı. Bütün bu birikim ve kazanımı Teknoparklarımızda sürdürdüğümüz Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla elde ettiğimiz kazanımları önümüzde ki dönemde Türk Devletleri Teşkilatı tüm kardeşlerimizle dost ülkelerle daha fazla paylaşmaya onların elde ettikleri tecrübe, bilgi ve kazanımlarla ilham almaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Mehmet Fatih Kacır Teknoloji istanbul Politika Ekonomi Türkiye Yerel

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