MSB, Çanakkale Boğazı'nda Şehitlere ve Gazilere Saygı Geçit Töreni Düzenledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Deniz Kuvvetlerinin şehitlere ve gazilere saygı için Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirdiğini anları paylaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Türk Deniz Kuvvetleri şehitlere ve gazilere saygı için Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni düzenledi. Geçit törenine ait görüntülerin olduğu klipte Çanakkale Türküsü de yer aldı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Donanmamız, 109 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez kılan şanlı ecdadımıza; şehitlerimize ve gazilerimize saygı için Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirdi." - ANKARA