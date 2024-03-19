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MSB, Çanakkale Boğazı'nda Şehitlere ve Gazilere Saygı Geçit Töreni Düzenledi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri'nin Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde şehitlere ve gazilere saygı için Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni düzenledi. MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, geçit törenine ait görüntülerin yanı sıra Çanakkale Türküsü de yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Deniz Kuvvetlerinin şehitlere ve gazilere saygı için Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirdiğini anları paylaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Türk Deniz Kuvvetleri şehitlere ve gazilere saygı için Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni düzenledi. Geçit törenine ait görüntülerin olduğu klipte Çanakkale Türküsü de yer aldı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Donanmamız, 109 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez kılan şanlı ecdadımıza; şehitlerimize ve gazilerimize saygı için Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirdi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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