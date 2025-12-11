Haberler

Ankara'da "Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı Toplantısı"

Ankara'da 'Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı Toplantısı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliğini düzenledi. Panel formatındaki toplantıda, sistemin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalık konuları üzerinde duruldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı Ankara Toplantısı" gerçekleştirildi.

Denetimli serbestlik sisteminin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, sistemin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı Ankara Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ankara Adliyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panel formatındaki toplantıda; Ceza Adalet Sistemi ve Toplumsal Farkındalık ve 20.yılında Türk Denetimli Serbestlik Sistemi'nin Bilimsel ve Toplumsal Gelişimi ana başlıklarındaki oturumlarda, hukukçu ve akademisyenlerden oluşan panelistler tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör, Adalet Komisyonu Başkan Vekili, Mahkeme başkanları, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Cumhuriyet savcıları, Hakimler, adliye çalışanları ve denetimli serbestlik personelini katıldı. Panel, katılımcılara plaket takdimi ve aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
title