Ankara'da 'Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı Toplantısı'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı Ankara Toplantısı" gerçekleştirildi.

Denetimli serbestlik sisteminin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, sistemin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı Ankara Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ankara Adliyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panel formatındaki toplantıda; Ceza Adalet Sistemi ve Toplumsal Farkındalık ve 20.yılında Türk Denetimli Serbestlik Sistemi'nin Bilimsel ve Toplumsal Gelişimi ana başlıklarındaki oturumlarda, hukukçu ve akademisyenlerden oluşan panelistler tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör, Adalet Komisyonu Başkan Vekili, Mahkeme başkanları, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Cumhuriyet savcıları, Hakimler, adliye çalışanları ve denetimli serbestlik personelini katıldı. Panel, katılımcılara plaket takdimi ve aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ANKARA