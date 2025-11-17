Haberler

Türk Bayraklı LPG Tankeri İzmail Limanı'nda Dron Saldırısına Uğradı

Güncelleme:
Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda Türk bayraklı MT Orinda isimli LPG tankeri dron saldırısına uğradı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Türk bayraklı MT Orinda isimli LPG tankeri Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda dron saldırısına uğradı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi'nin altında bulunan MT Orinda adlı gemisine, gece saat 02.00 civarında Ukrayna'nın Izmail Limanı'nda bulunduğu sırada bir dron saldırısı gerçekleşti. Konu üzerine Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir." - ANKARA

