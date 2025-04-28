TÜRK-AY Dönem Başkanlığı Azerbaycan'a Devredildi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı'nın (TÜRK-AY) Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine devretti.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin yürüttüğü TÜRK-AY dönem başkanlığı görevi, düzenlenen törenle Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine devredildi. Anayasa Mahkemesinin 63'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında; Türk Devletleri Teşkilatı üyesi-gözlemci ülkelerde hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma ve güçlendirme, iş birliğini geliştirme ve diyaloğu arttırma hedefleriyle 27 Nisan 2022 tarihinde kurulan TÜRK-AY'ın Üyeler Kurulu Özel Oturumu İstanbul'da düzenlendi. 27 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen oturum, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın açış konuşması ile başladı.

Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Türk dünyasının ortak dil ve tarih temelindeki birlikteliğinin diğer alanlara da güçlü bir şekilde yansıması hedefi kapsamında, insan hakları ve anayasa yargısının gelişmesine katkıda bulunmak ve daha müreffeh bir Türk dünyası temin etmek için TÜRK-AY çatısı altında bir araya gelindiğini ifade etti. TÜRK-AY Genel Sekreterler Toplantısı'nda TÜRK-AY dönem başkanlığı görevinin Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine devredilmesinin kabul edildiğini hatırlatan Başkanvekili Gökcan, TÜRK-AY'ın Daimi Sekretaryası olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin, bugüne kadar onur ve gayretle yürüttüğü dönem başkanlığı görevini Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine devretmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

TÜRK-AY'ın tarihi ve kültürel bağların yanı sıra hukuk devleti ilkesi çerçevesinde kurumsal iş birliğini kalıcı hale getirerek Türk dünyasında adaletin, barışın ve hukuki istikrarın yaygınlaşmasına katkı sağladığını ifade eden Başkan Özkaya "TÜRK-AY'ın kuruluşundan bu yana geçen kısa ama anlamlı süre zarfında hukuk devleti ilkesini, anayasal adaleti ve insan haklarına dayalı yargı kültürünü Türk dünyasında güçlendirme yönündeki ortak irademiz, somut adımlarla şekillenmiş ve kurumsal bir yapıya kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

TÜRK-AY'ın yeni dönem başkanı Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine başarılar dileyen Başkan Özkaya, "Ülkem ve Mahkemem adına TÜRK-AY'ın geleceğinde daima yapıcı bir ortak olarak yer almaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

TÜRK-AY'ın dönem başkanlığını 2 yıl yürütecek olan Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin Başkanı Frhad Abdullayev ise kuruluşundan bugüne kadar TÜRK-AY'ın çok başarılı çalışmalar yürüttüğünü ve Türk dünyasına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Devir teslim töreninde, TÜRK-AY dönem başkanlığının simgesi olan nişane, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Frhad Abdullayev'e teslim edildi.

TÜRK-AY Üyeler Kurulu Özel Oturumu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ANKARA