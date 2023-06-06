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Türk askerinden Kosova'ya takviye sürüyor

Türk askerinden Kosova'ya takviye sürüyor

Yerel Haberler

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine Türk askerinin ikinci ve üçüncü kafilesinin intikali gerçekleşti.

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine Türk askerinin ikinci ve üçüncü kafilesinin intikali gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A-400M uçakları ile görev alacak 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun ikinci ve üçüncü kafilesinin intikalinin tamamlandığı duyuruldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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