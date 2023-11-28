Turizme fuar dopingi

Turizmin değişmeyen rotası ve Türkiye'nin en büyük turizm platformu olan TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, sektörün önde gelen temsilcilerini 17. kez bir araya getirecek.

Turizmin değişmeyen rotası ve Türkiye'nin en büyük turizm platformu olan TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, sektörün önde gelen temsilcilerini 17. kez bir araya getirecek. Uluslararası turizm aktörlerinin buluşacağı TTI İzmir ile birlikte, doğaseverlerin buluşma noktası olan TTI Outdoor 3. Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ile bu yıl ilk kez TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı da düzenlenecek.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen 17. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, 7-9 Aralık 2023 tarihleri arasında fuarizmir'de gerçekleştirilecek. Fuar, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getirirken uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri yeniden buluşturmaya hazırlanıyor. TTI İzmir; ticari ve yatırım fırsatlarının yanı sıra etkinlikleri, söyleşileri ile de dikkat çekiyor. TTI İzmir'in tecrübesini arkasına alarak doğaseverlerin tüm ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla üç yıl önce hayata geçirilen TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı da 7-10 Aralık tarihlerinde dört gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak. Önceki yıllarda TTI İzmir'in içinde yer alan sağlık turizminin öncü katılımcıları, ilk kez düzenlenen TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı'nda 7-9 Aralık 2023 tarihlerinde ziyaretçilerle buluşacak.

Turizme dair her şey fuarda

TTI İzmir Fuarı; önceki 16 yılda olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden katılımcı ve ziyaretçileri buluşturacak. A ve B hollerinde gerçekleşecek olan fuarda; bakanlıklar, valilikler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, seyahat acenteleri, tur operatörleri, turizm büroları, oteller ve konaklama tesisleri, havayolları, turizm taşımacılığı, seyahat teknolojileri ve yazılımları gibi birçok kurum ile sektörden katılımcı yer alacak. Ayrıca oluşturulan özel alanda profesyonel ziyaretçiler; oteller, acenteler, turizm sektöründe faaliyet gösteren her türlü katılımcı firmayla yüz yüze görüşüp ticari iş anlaşmaları gerçekleştirme fırsatı bulacak. İlk iki gün profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak olan fuar, son gün halka da açık olacak. Farklı etkinlikleri ile ön plana çıkan TTI İzmir, birbirinden renkli gösteriler, sergilerin yanı sıra alanında uzman isimlerin yer aldığı söyleşilerle Türkiye ve dünya turizmine ışık tutacak. Kültürel mirasları fuar çatısı altında buluşturan TTI İzmir'de; denizi, kumu, güneşi, tarihi, kültürel yapıları, antik kentleri ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin dört bir yanından marka şehirler de yer alacak.

TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı, sağlık ve turizmi buluşturacak

Önceki yıllarda TTI İzmir'in içinde yer alan sağlık turizminin öncü katılımcıları, bu yıl TTI İzmir ile eş zamanlı olarak ilk kez düzenlenen TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşacak. Bu yıl fuar, İzmir'in eşsiz doğal güzellikleriyle sağlık ve turizmi birleştirerek, son zamanlarda milyonlarca insanın sağlık hizmetleri için seyahat etme ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Uluslararası turizm aktörleri ve sağlık sektörü profesyonelleri, fuarizmir'de bir araya gelerek sektördeki son gelişmeleri ve yenilikleri paylaşacak, iş birlikleri için fırsatlar yakalayacak. Fuar, sağlık turizminin yükselen trendlerini ve geleceğini şekillendiren katılımcılarını ağırlayarak, sağlık hizmetlerine duyulan uluslararası talebe odaklanacak. Fuar, sağlık turizmi alanındaki potansiyelini sergilemek ve dünya çapındaki seyahat edenlerin sağlık hizmetlerine yönelik arayışlarına yanıt vermek adına İzmir'i uluslararası bir platform haline getirecek. Fuarın katılımcı profilini ise hastaneler, klinikler, sağlık turizmi acenteleri, estetik merkezleri, hastane malzemeleri ve teknolojileri tedarikçileri ile termal turizm, SPA wellness, geriatri turizmi, medikal şirketler gibi firmalar oluşturuyor.

TTI Outdoor İzmir doğaseverleri bir araya getirecek

TTI İzmir Fuarı'nda yer alan alternatif turizm bölümünden doğan TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı bu yıl üçüncü kez kapılarını açacak. TTI Outdoor İzmir, 7-10 Aralık 2023 tarihleri arasında halka açık olarak düzenlenecek. Fuar boyunca, doğa tutkunları için birçok aktivite ve etkinlik düzenlenecek. Fuar, doğa ile uyumlu yaşam tarzı ve doğayla iç içe olmak isteyenler için cazibe merkezi oluşturacak. Karavanlar, mobil evler, özel amaçlı araçlar, seyahat römorkları, karavan yan sanayisi ve aksesuarları, kamp malzemeleri ve ekipmanları, karavan kiralama acenteleri, dernekler ve kulüpler, doğa ve macera sporları ekipmanları, bisiklet, 4X4 / Off-Road araçlar ve ekipmanları, su sporları ekipmanları gibi ürün gruplarının yer alacağı TTI Outdoor İzmir, doğaseverlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek.

TTI İzmir ve TTI Health fuarları kapsamında, alım heyeti programları da düzenlenecek. TTI İzmir alım heyeti programına 61 ülkeden 150 turizm profesyoneli katılırken TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı'nda düzenlenecek alım heyeti programına ise İngiltere, İsviçre ve Rusya gibi ülkelerin de içinde yer aldığı 24 ülkeden 75 sağlık turizmi sektörü profesyonelleri katılacak. Söz konusu alım heyetleri fuar kapsamında gerçekleşecek B2B görüşmelerde de bulunacak. - İZMİR