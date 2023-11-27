Turizmdeki iş deneyimlerini öğrencilere anlattılar

DÜZCE(İHA) – Turizm ve Otelcilik sektöründe ki insan kaynakları yöneticileri öğrencilerin eğitim süreçlerinde kendilerine yatırım yapmaları ve dil öğrenmelerinin bir zorunluluk olduğunu söylediler.

DÜZCE(İHA) – Turizm ve Otelcilik sektöründe ki insan kaynakları yöneticileri öğrencilerin eğitim süreçlerinde kendilerine yatırım yapmaları ve dil öğrenmelerinin bir zorunluluk olduğunu söylediler.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda bir geleneğe dönüşen Üniversite-Sektör Buluşmalarının 6.sı düzenlendi.

İnsan kaynakları yöneticilerinden Nergis Yönet yaptığı konuşmasında; zincirin genç yeteneklerini bünyelerine dahil etme süreçlerini anlattı.

Genç yetenek olarak tanımladıkları çalışan adayları öğrencilerin çekingenliklerini kırabilmek adına, kurumun çeşitlilikten beslenmeyi tercih eden yapısı ve birliktelikle güçlenen yapıları açıklandı. Ayrıca öğrencilere sunulan bir karekod aracılığıyla, otel grubuyla istihdam sürecinde iletişimde kalınabilmesinin yolu açıldı.

"Dil öğrenin"

İnsan Kaynakları Yöneticisi Mukaddes Tokel ise; sektörden sunulan kariyer yolu seçme desteğinin önemini, kendi tecrübeleri üzerinden anlattı. Mezun olacak öğrenciler için karmaşık olabilecek bu süreçte, kendisine rehber olma misyonunu edindiğini söyleyen Tokel, gençlerin dünyayı değiştirme şansına yaptığı vurguyu, bu değişimin etkilerinde doğru yerden başlamanın, doğru işleri yapmanın ve doğru yönlendirilmenin önemi üzerinde durdu. Tokel, yüksekokula yaptığı daha önceki ziyaretlerinden bahsederek, Düzce Üniversitesi'nden mezun öğrencilerin niteliğine duyduğu güveni de ifade etti.

Misafirperverliğin Türk kültürünün yapı taşlarından olduğunu söyleyen Mukaddes Tokel, bu nedenle turizmde başarılı olmanın bizim için çok daha kolay olduğunun altını çizdi. Turizmin küreselliğine, sunduğu özgürlüklere ve kişiye sunduğu mobil olabilme imkanına da değinen Tokel, bu fırsatlardan yararlanabilmek için öğrencilerin eğitim süreçlerinde kendilerine yatırım yapmaları ve dil öğrenmelerinin bir zorunluluk olduğunu söyledi.

"Mümkün oldukça fazla nitelik kazanın"

İnsan Kaynakları Müdürü Ayşe Ayçin ise yaptığı konuşmasında; iş tecrübesinde yaşadığı deneyimleri paylaşarak, farklı bölümlerde tecrübe edinmenin önemini vurguladı. Öğrencilik aşamasında kazanılacak deneyimin önemi üzerinde duran Ayçın, öğrencilikte mümkün olduğunca fazla nitelik kazanılması gerektiğinin altını çizdi. Ortaköy'de bulunmaları nedeniyle şehir otelciliğinin yanında turist ağırladıklarını da söyleyen Ayşe Ayçın, nitelikli öğrencilerle çalışmak için istekli olduklarını ifade etti.

Öğrencilerin hem otel zinciri ile hem de staj ve çalışma şartları ile ilgili sorularının da yanıtlandığı etkinlik, teşekkür belgelerinin takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu. - DÜZCE