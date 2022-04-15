Turizmciler tecrübelerini paylaştı

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Turizm sektörü temsilcileri, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun düzenlediği panelde bilgi ve deneyimlerini anlattı.

Panel, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlendi. Panelin ilk konuşmasını yapan Bolu Narven Oteli Müdürü İbrahim Yüksel, turizmin severek yapılması gerektiğini, bu sektörün başka sektörlerle iç içe çok geniş bir alanı kapsadığını ve ülke ekonomisinde lokomotif görev üstlendiğini söyledi. Uzun mesai saatlerinin insanı yorduğunu ancak severek yapılması neticesinde karşılığının alınabildiği bir sektör olduğunu belirten Yüksel, turizmde çalışmanın insana hayal edemeyeceği fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Pandemi sonrasında güvenli otel, güvenli hizmet sertifikalarına daha çok önem verildiğini söyleyen İbrahim Yüksel, bu konuda uluslararası standartları yakalayan işletmelerin müşteri çekmede üstünlük elde ettiğini ifade etti. Turizmde yenilik kavramının önemine de değinen Yüksel, yenilik sunmanın bir tercih olmaktan çok bir zorunluluk halini aldığını vurguladı.

"Sektörde eğitimsizliğin eksikliğini hissediyorum"

Panelin ikinci konuşmasını gerçekleştiren şef Yavuz Erinmezkaptan, sektörde okullu değil alaylı olduğunu belirtti. Turizm sektöründe alaylı olmanın da kişiye farklı bir deneyim kazandırdığını söyleyen Erinmezkaptan, ilerleyen zamanlarda turizm eğitiminin eksikliğini çektiğini ifade etti. "Turizm, turizm eğitimi alan profesyonel insanların yapması gerektiği bir alandır" diyen Yavuz Erinmezkaptan, turizmin her kolunda yetişmiş, kalifiyeli elemanın önemine dikkat çekti. Erinmezkaptan, otelciliğin hizmet ağırlıklı olduğunu ve daha fazla müşteri memnuniyetinin ön plana çıktığını söyledi.

" Düzce'de turizm çok daha iyi yerlere gelecek"

Düzce'nin ve Akçakoca'nın gastronomik gücüne dikkat çeken Erinmezkaptan, lezzetlerin daha fazla tanıtılması ve farklı reçetelerle yorumlanarak misafirlere sunulma potansiyelinin olduğunu vurguladı. Ayrıca Düzce'nin doğal, kültürel turizm cazibelerine de değinerek, Düzce'de ve Akçakoca'da turizmin şimdi olduğu halinden çok daha iyi konumlara geleceğine olan inancını paylaştı.

"İnsan ilişkilerini iyi yönetebilen bu işte başarılı olur"

Panelin son konuşmasını yapan seyahat acentesi sahibi Ömer Özcan ise turizmde pazarlamanın önemine dikkat çekti. İnsan ilişkilerini iyi yönetebilenlerin başarıya diğerlerinden daha erken ulaşacağını söyleyen Özcan, üniversitelerin herhangi bir turizm bölümünden mezun olanların bu özelliklerini geliştirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Acenteciliğin ürün veya hizmet satmaktan çok 'hayal satmak' olduğunu vurgulayan Özcan, aynı zamanda sektörün dijital yönüne de dikkat çekerek, gelişen teknolojilerden haberdar olmanın, bu teknolojilerden yararlanmanın mühim olduğunu söyledi.

Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan konuşmacılar, panel sonunda Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci eşliğinde yeni yapılan mutfakta incelemelerde bulundu. - DÜZCE