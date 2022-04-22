Turizmciler sezondan umutlu

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünün 46. Turizm Haftası çerçevesinde gerçekleştirdiği "Turizmde Kariyer Planlaması" etkinliğinde, "Turizmde Çalışan Mutluluğu" konusu ele alındı. Türkiye'de turizm sektörünün bu yaz yeniden hareketleneceğini söyleyen ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Paskalya Bayramı çok iyi geçti. İzmir de sezonu 2021 rakamlarının üstünde kapatacak. 2019'da İzmir 1 milyon 975 bin 187 ziyaretçi ağırladı. Özellikle kruvaziyer ile gelen turistle birlikte bu yıl İzmir'in 2019 rakamlarını yakalayacağını, hatta geçeceğini umut ediyoruz" dedi.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı tarafından düzenlenen, Kariyer ve Mezunlar Müdürlüğü ve Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) iş birliğiyle hazırlanan "Turizmde Kariyer Planlaması" etkinliği, 46. Turizm Haftası çerçevesinde gerçekleşti.

"Turizmde Çalışan Mutluluğu" konusunun ele alındığı etkinliğe; Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir BTK Üyesi Ebrucan Kahraman, Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, SKAL International İzmir Başkan Yardımcısı Aydın Tokbaş konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar turizm öğrencilerine sektörü tanıtıp önerilerde bulunduktan sonra İzmir'in köklü otellerinden gelen insan kaynakları temsilcileri gençlerle mülakat simülasyonları gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, "Ülkemizi çok ayrıcalıklı buluyorum. Turizm sektörümüz ülkemize bir katma değer oluşturmak için harekete geçmiş durumda. Ülkemiz dijital teknolojilere uyum sağladı ve biz derslerimizde turizm 4.0'ı da tartışır olduk. Gençler zehir gibi geliyor, çok dolular" dedi.

Yaşar Üniversitesi MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Dr. Oya Turhaner ise öğrencilere etkinlik hakkında brifing verdi.

"Turizm ülkeye en çok gelir getiren sektörlerden biri"

ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, mesleğe bir otelde belboyluk yaparak başladığını anlatarak, gençlere ilham verdi. İşler, "Eğer birisi gelip bana bunların olacağını söyleseydi inanmazdım. Hayat hepimizi bir sürpriz olarak bekliyor. Ben içinizden biriydim. Sizden farklı değildim. Hayal ediyordum. En büyük mutluluk yaptığınız işten zevk almaktır. Zevk alarak yapmaya başladığınızda başarı geliyor ve arkasından para kazandırıyor. Sevmediğin işi yaptığın zaman sana külfet gibi geliyor. Turizm ülkemize en çok gelir getiren sektörlerden biri. Ülkeye 45 milyon turist gelecek ve 36 milyar dolar para getirecek. Ülkeye en fazla gelir getiren otomotiv sektörü 100 milyar dolar getiriyor; fakat 80 milyar ithalat yapıyor. Yani ülkeye 20 milyar kazandırıyor. Turizm kendi kaynaklarından bu ülkeye 36 milyar getiriyor" diye konuştu.

"2022 sezonu iyi geçecek"

Turizm sektörünün geleceğiyle ilgili tahminlerde bulunan İşler, "İzmir pandemide iç pazarla birlikte, diğer bölgelere göre avantajlıydı. Diğer bölgeler dış pazar ağırlıklı olduğu için daha çok etkilendi. İzmir kırılganlık eşiğini aşıp direncini artırdı. Antalya, Rus ve Ukraynalı turistlerin azalmasından dolayı düşüşe geçecek. Tahminen 3 milyon Ukraynalı ve 3 buçuk milyona yakın da Rus turist bu sene gelmeyecek. Antalya mevcut kazancının yüzde 50'sini kaybetmiş olacak; ama görüyoruz ki 2022 sezonu tüm Türkiye'de iyi geçecek. İzmir daha çok İngiliz, Alman ve yerli turist aldığı için 2021'e göre daha çok turist ağırlayacak. Paskalya Bayramı Türkiye genelinde çok iyi geçti. 2020'de 985 kişi geldi, 2021'de 178 bin kişi geldi, 2022'de 15 günde 300 bin kişi geldi ve 600 bin kişiye çıkması bekleniyor. Paskalya aslında sezonun nasıl geçeceğine dair bir işaret. İzmir de sezonu 2021 rakamlarının üstünde kapatacak. Özellikle İzmir'in kruvaziyerle gelen turistle birlikte 2019 rakamlarını yakalayacağını, hatta geçeceğini umut ediyoruz" dedi.

"Sektörde işiniz hazır"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta da, "Turizm toplumları bir günde yakınlaştıran, barış içinde yaşamalarını sağlayan doğayı, insanı sevmeyi ve saygılı olmayı öğreten bir sektör. Turizm, geride bırakmaya çalıştığımız pandemi döneminde de önemli hale geldi. Zor günlerin geride kaldığına inanıyoruz. Hedeflere ulaşacağımıza kuşku duymuyoruz. Bu hedeflere ulaşırken nitelikli eleman ihtiyacının artacağına inanıyoruz. Turizm doğrudan ve dolaylı geniş bir istihdam alanı oluşturuyor. Sektörde eleman sıkıntısı çekiyoruz. İhtiyacı karşılamak için de mücadele veriyoruz. Pandemide çok sıkıntı yaşadık ve halen de yaşıyoruz. Sektörde işiniz hazır. Staj konusunda üniversite öğrencilerine desteklerimizi sürdürüyoruz. 3 aydan fazla staj yapmak isteyen öğrencilere sigortasını ödemek kaydıyla artık biz de staj yaptırabileceğiz. Her yıl ortalama 50 üniversite öğrencisi kurumumuzda staj yapıyor. Herkes bize imreniyor. Turizm sektörünün içinde olmak istiyorlar. Turizm sektöründe mezun olup garson olacağım diye düşünmeyin. Hiç geri durmayın, pişman olmayın. Turizm sektöründe olmanın sevincini yaşayın" diye konuştu.

Konuşma sonrasında İzmir'deki otellerin temsilcileri 27 öğrenciyle görüştü. Turizm öğrencileri etkinlik sayesinde, İzmir'in en iyi otelleriyle görüşmelerde bulunarak mülakat simülasyonlarına katıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel