Turizmciler, pandemi sonrası rakamlardan umutlu - Haberler

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Turizmciler, pandemi sonrası rakamlardan umutlu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Turizmciler, pandemi sonrası rakamlardan umutlu

Pandemi sonrası yaz aylarının başlaması ile turizmciler sezona yoğun bir giriş yaptı.

Pandemi sonrası yaz aylarının başlaması ile turizmciler sezona yoğun bir giriş yaptı. Otel doluluk oranları işletmecilerin yüzünü güldürdü. Sektör temsilcileri böyle giderse turizm sektörü pandemi deki yaraların kısa sürede sıralacağını ve yeni dönemden oldukça umutlu olduklarını dile getirdiler.

Club Grand Becassier Otel İşletmecisi Fehime Toprak,"Pandemi sonrası yeni sezona turizm sektörü çok iyi bir giriş yaptı. Anadolu'daki tatil bölgelerinin yanı sıra İstanbul'daki tatil yapılacak bölgelerdeki tesislerde, yoğun geçmesi beklenen yaz dönemi için hazırlıklarını tamamladı. Sezona giriş rakamlarına bakılırsa yaz döneminden oldukça umutluyuz. Anadolu'daki tatil bölgelerinin yanı sıra özellikle Şile Ağva'da bulunan tatil tesisleri de yeni sezona umutlu giriyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul, Pandemi, Turizm, Otel, Yerel, Haberler

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