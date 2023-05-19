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Turizm sezonunda Trabzon'a ilk kruvaziyer gemisi geldi

Turizm sezonunda Trabzon'a ilk kruvaziyer gemisi geldi

Yerel Haberler

Turizm sezonunda Trabzon'a ilk kruvaziyer gemisi geldi Trabzon Limanı yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisini ağırladı.

Turizm sezonunda Trabzon'a ilk kruvaziyer gemisi geldi

TRABZON - Trabzon Limanı yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisini ağırladı. Geçtiğimiz aylarda ilk kez Trabzon'a kış mevsiminde demirleyen 'Astoria Grande' isimli gemi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yeniden Trabzon'a demir attı.

Soçi Limanı'ndan kalkan; sırasıyla İstanbul, Amasra ve Ünye'nin ardından Trabzon'a gelen Palau bayraklı, 11 katlı, 193 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde olan gemide 560 yolcu ve 439 gemi personeli bulunuyor. Gelen Rus turistler Trabzon'un turistik yerlerini gezdikten sonra akşam saatlerinde Trabzon Limanı'ndan ayrılarak tekrar Soçi'ye hareket edecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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