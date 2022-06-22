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Turizm kentinde 90'lı yılları aratmayan görüntü: Tankerlere su taşıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Turizm kentinde 90'lı yılları aratmayan görüntü: Tankerlere su taşıyorlar

Tekirdağ'da art arda yaşanan su kesintileri sebebiyle susuz kalan vatandaşlara tankerlerle su taşınırken kameralara yansıyan görüntüler 90'lı yılları aratmadı.

Tekirdağ'da art arda yaşanan su kesintileri sebebiyle susuz kalan vatandaşlara tankerlerle su taşınırken kameralara yansıyan görüntüler 90'lı yılları aratmadı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı turistik mahallelerden biri olan Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşananlar eski Türkiye'yi aratmadı. Yaşanan arızalar sebebiyle günlerdir susuz kalan mahallede vatandaşlar içme ve günlük kullanım su ihtiyaçlarını sokak aralarında gezen tankerler ile karşılıyor.

Çorlu ilçesine bağlı Türkgücü Mahallesinde yapılan planlı bakım esnasında borularda meydana gelen patlama sebebiyle Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçesinin bazı bölgelerine su verilemezken, yaşanan arızalar sebebiyle Çorlu'nun en işlek caddelerinden biri olan Santral mevkiinde meydana gelen su borusu patlağı sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar, "Arıza gidermeye çalışırken patlattılar. Bu bizim kaderimiz mi? Nasıl yönetiliyoruz?" diyerek duruma tepki gösterdi.

(Tunay Özdemir - Halil Dağ - İHA)

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