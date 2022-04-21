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Turizm haftası kutlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Turizm haftası kutlanıyor

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce, Turizm Haftası nedeniyle il genelinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce, Turizm Haftası nedeniyle il genelinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Turizm Haftası nedeniyle, öğrencilere şehir turu düzenlenerek tarihi yerler gezdirildi, Hafta dolayısıyla Yakutiye Medresesinde fotoğraf sergisi açıldı. Yakutiye Medresesi önünde düzenlenen Tasavvuf Musiki Dinletisi yoğun ilgi gördü.

Etkinlikler çerçevesinde ayrıca Tiyatro severler için 21 Mayıs 2022 tarihinde İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde tiyatro gösterisi yapılacak. Etkinliklerde son olarak ayrıca 11 Mayıs 2002 tarihinde yemek yarışması düzenlenecek. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Turizm Haftası, Yakutiye, Erzurum, Turizm, Yerel, Haberler

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