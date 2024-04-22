Turizm Haftası Etkinlikleri Ardahan'da Gerçekleştirildi

Turizm haftası etkinlikleri kapsamında Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerinde görevli basın mensuplarına yönelik turizm gezisi düzenlendi.

15-12 Nisan Turizm haftası nedeniyle gazetecilere Çıldır ve Posof ilçelerine turizm gezisi düzenledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede'nin organize ettiği gezide Çıldır ilçesinde ki Çıldır Taş konağında sabah kahvaltısı yapıldı tesisler gezildi. Basın mensupları daha sonra Mozeret tepesi ve şeytan kalesihi gezdi.

Posof'a gezen gazetecilere Ardahan vali yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğülu eşlik etti. Posof ta bayraklı tepeden gözlem yapan gazeteciler için Savahil otelde öğle yemeği verildi. Yemek sonunda Ardahan'ın tanıtılmasında büyük emekleri olan basın mensuplarına Vali yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğülu tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. - ARDAHAN