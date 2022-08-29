Turizm elçisi yaşlı adam ve köpeği, turistlerin ilgi odağı Geçimini elektrikli bisikletin üzerine yaptığı aparat ve omzuna aldığı köpeğiyle birlikte müzik eşliğinde oynayarak sağlıyor Süleyman Güler: "Ülkemize döviz kazandırıyoruz"ANTALYA Antalya'da elektrikli bisikletine binip omzuna...

Turizm elçisi yaşlı adam ve köpeği, turistlerin ilgi odağı

Geçimini elektrikli bisikletin üzerine yaptığı aparat ve omzuna aldığı köpeğiyle birlikte müzik eşliğinde oynayarak sağlıyor

Süleyman Güler: "Ülkemize döviz kazandırıyoruz"

ANTALYA Antalya'da elektrikli bisikletine binip omzuna aldığı köpeğiyle birlikte zil takıp oynayan 60 yaşındaki Süleyman Güler, turistlerden aldığı bahşişlerle geçimini sağlıyor. Kendisini, turizm elçisi olarak tanıtan Güler, "50 sent ve 1 TL gibi paralar veriyor. Ben ve köpeğim bununla geçiniyoruz. Aynı zamanda ülkemize döviz kazandırıyoruz" dedi.

Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm Bölgesindeki 60 yaşındaki Süleyman Güler, farklı görüntüsü ve yaptıklarıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Elektrikli bisiklet üzerine kendi yaptığı aparatta yolculuk yapan Güler, köpeğini de omzuna alıp cadde ve sokaklarda müzik eşliğinde geziyor, zil takıp oynuyor.

"Ülkemize döviz kazandırıyoruz"

Gündoğdu mahallesinde tek başına yaşadığını belirten Süleyman Güler "Ben 6.5 aylık köpeğim ile birlikte yaşıyorum. Geçimimizi, müzik eşliğinde oynarken turistlerin verdiği paralarla karşılıyoruz. Kiram var, köpeğimin günlük 30-40 lira masrafı var. Turistler bizimle birlikte oynuyor, videolar çekiyor, fotoğraflar çekiyor ve kendi rızasıyla bize bahşiş veriyor. Bizde bu parayı aynı gün harcayarak ülkemize döviz kazandırıyor ekonomiye katkı sağlıyoruz" dedi.

"Evrenseki'nin reklamını yapıyorum"

Turistlerin kendisiyle oynarken çektirdikleri fotoğraf ve videoları ülkelerine döndüklerinde sosyal medyada paylaştıklarını belirten Süleyman Güler "Böylelikle ülkemizin ve Evrenseki'nin reklamını yapıyorum" ifadelerini kullandı.