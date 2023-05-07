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Turistlerin gözde ilçesi Sivrihisar oldu

Turistlerin gözde ilçesi Sivrihisar oldu

Yerel Haberler

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi, son zamanlarda turistlerin ilgi odağı haline gelirken, baharın gelmesi ile birlikte ilçeye gelen ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi, son zamanlarda turistlerin ilgi odağı haline gelirken, baharın gelmesi ile birlikte ilçeye gelen ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşandı.

Sivrihisar'ın tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle tarihi konakları, camileri, müzeleri turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçenin turizm potansiyelinin her geçen gün arttığını belirterek, "Sivrihisar'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleri turistler tarafından ilgi ile karşılanıyor. İlçemize gelen hem yerli hem de yabancı turistler, tarihi ve kültürel mirasımızı yakından tanıma fırsatı buluyor. Turistlerimizi ilçemizde görmekten, kültürümüzü onlara tanıtmaktan onur duyuyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivrihisar Eskişehir Yerel Haberler

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