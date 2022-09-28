Turistler, Türk Lokumu almadan gitmiyor

Avrupalılar meyveli, Asyalılar çerezli lokumu çok seviyor

NEVŞEHİR - Dünya Kültür Mirasında yer alan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen turistler, Türk Lokumu almadan gitmiyor.

Osmanlı döneminde saray mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan Türk lokumu, günümüzde de aynı ilgi ile tatlı çeşitlerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Kapadokya Bölgesini ziyarete gelen turistlerin tercihi Türk Lokumu oldu. Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki lokum satış görevlisi Esin Pişken, "Turistlerin lokuma bakış açısı ülkeden ülkeye değişiyor. Balkan ülkeleri; Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Sırbistan, Bulgaristan gibi ülkelerden Türk lokumuna talep daha yoğun ve çok seviyorlar. Genellikle narlı lokumları tercih ediyorlar. Arap ülkeleri daha çok çerezli lokumları, Balkan ülkeleri ise meyveli ve özellikle narlı olan lokumları tercih ediyorlar.Lokumlar içerisinde en çok nar ve gül lokumu tercih ediliyor. Lokum çeşitlerimiz ise; kaymaklı, çerezli, meyveli, üçü bir arada lokumlu, çerezli, meyveli lokum var. Birde fındık ezmeli dut pestili var. Bu ürünümüzde genelde tercih edilmekte ve severek alınmakta. İçerisinde; bal ve süt ile tatlandırılmış fındık ezmesi var" ifadelerini kullandı.

Hintli turist Ashish Sreedhar da, "İstanbul'da lokum denedim ama Kapadokya'da daha tazesini buldum. Lokumun tadı daha farklı, taze ve çok lezzetli. Hindistan'da böyle bir lezzet yok,buradakiler daha farklı yapılıyor. Lokum çeşitlerinden; mangolu, baharatlı, ahududulu ve zencefilli lokumları beğendim. Hindistan'da tatlılarımız var ama lokum gibi bir tatlı hiç denememiştik" şeklinde konuştu.

İskoçyalı turist Neil Barret ise, "Türk lokumları çok lezzetli ve çekme helvanın tadı çok hoş. Arkadaşlarımın da buraya gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.