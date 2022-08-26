Turist aile çocuklarını otobüste unuttu, korku ve gözyaşları şoförle çekilen 'selfie' ile son buldu

Antalya'da turist aile halk otobüsünde 10 yaşındaki çocuklarını unuttu, cep telefonuyla oyuna dalan küçük çocuk etrafında ailesini göremeyince dakikalarca gözyaşı döktü. Otobüsten inince durumu fark eden ailenin haber vermesiyle belediyenin online kameralarla bağlanılan otobüste korku yaşadığı gözlenen çocuk, mobil ekipler tarafından alınarak ailesine teslim edildi. Tüm bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, şoför ile turist çocuk arasında tebessüm ettiren 'selfie' detayı da görüntülere yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Turizm merkezi Kundu'dan Nihat Güleç (43) yönetimindeki LC07 A hattındaki 07 MKL 42 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma otobüsüne çocuklarıyla binen yaklaşık 8 kişilik yabancı uyruklu aile, şehir merkezine geldiğinde durakta indi. Aile, 10 yaşlarındaki çocuklarının indiğini zannedip yaya olarak ilerlemeye devam ederken, otobüs güzergahında ilerledi. Bu sırada telefonuyla oynayan çocuk ailesinden kimseyi otobüste göremeyince panikledi. Durumu fark eden otobüs şoförü Güleç ve bazı yolcular, küçük çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Kısa bir süre sonra ise aile çocuklarını göremeyince telaşlanmaya başladı. Yakın civardaki bir simitçiye giden turist aile, gözyaşları içinde yardım talebinde bulundu.

Otobüsün kamerasına online bağlanıldı

Simitçide çalışan personellerin durumu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bildirmesinin ardından, belirtilen hattaki otobüsün kameralarına online olarak bağlanıldı. Küçük çocuğun otobüste olduğunun görülmesi üzerine aracın bekletilmesi ve çocuğun indirilmemesi talimatı verildi. Adrese yönlendirilen mobil ekipler ise, büyük korku yaşayan çocuğu şoförden teslim alarak ailesine sağ sağlim teslim etti.

Selfie ile kutladılar

Tüm bu anlar otobüs ve simitçinin güvenlik kamerasına yansırken, şoför ile turist çocuk arasında tebessüm ettiren bir detay da görüntülere yansıdı. Küçük çocuğun yaklaşık 1 saat süren tedirginlik, korku ve gözyaşları, şoför Nihat Güleç'in ailesine ulaşıldığı bilgisini minik yol arkadaşıyla paylaşmasının ardından sona erdi. Yüzü gülen turist çocuk ve şoför, bu anıyı selfie yaparak ölümsüzleştirdi.

"Çok şaşırdım"

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten otobüs şoförü Nihat Güleç, yaşananları şöyle anlattı: "7-8 kişilik bir aile bindi. Araç kalabalıktı ve turist çoktu. Aile şehir merkezindeki bir durakta indi. Ben yoluma devam ederken, aynaya baktığımda çocuk telaşlandı. Sanırım telefona dalmıştı. Çocuk ağlamaya başlamıştı ve yanıma çağırdım. Çocuk İngilizce biliyordu. ya İranlıydı ya da Faslıydı. Yolculardan bir bayan onunla konuştu, annesi ve babasının numarasını ona sorup aradılar ama telefona bakmadılar. Durakta belki gelirler diye 2-3 dakika bekledim ancak görevimden dolayı yola devam etmek zorundaydım. Çok fazla gitmeden Ulaşım Daire Başkanlığından aradılar. Aile ulaşıp durumu söylemiş. Zaten o ara beni kameradan seyrediyorlarmış. İndirmemi söylediler. Ardından operasyon birimimiz geldi ve çocuğu alıp aileye teslim ettiler. Eşyasını unutan oluyor da çocuk ilk defa oluyor. Çok şaşırdım."

"Mama aradı, okey' dedim, yüzü güldü"

Ailesine ulaşıldığı bilgisini paylaşınca küçük çocuğun yüzünde tebessüm oluştuğunu da aktaran Güleç, "Mama aradı, okey' dedim. O sıra tebessüm etti. Çocuğun moralinin düzelmesi için çağırıp selfie çekindik. Ben kendi telefonumla çektim, o da çekti. Bana da ona da hatıra kaldı" diye konuştu.

"Kadın ağlıyordu"

Turist grubunun telaşına şahit olan simitçi İsmail Yılmaz da, "Kadın ağlıyordu. Çocuklarını otobüste unuttuklarını öğrendik. Otobüs kalabalıkken onlar inmiş ama çocuk inmemiş. Biz de belediyeyi aradık. Sağ olsunlar getirip aileye teslim ettiler" dedi. - ANTALYA