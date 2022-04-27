Turgutreis'in ilçe olabilmesi için 745 kilometre pedal çevirdi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bodrum'un mahallesi Turgutreis'in ilçe olabilmesi için 32 bini aşkın imza toplayan Volkan İlgüz, başvuru yapabilmek için 745 kilometre pedal çevirerek Ankara'ya ulaştı.

Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinin bir mahallesi olan Turgutreis'in ilçe olabilmesi için 32 bini aşkın imza toplayan Volkan İlgüz, başvuru yapabilmek için Bodrum'dan 745 kilometre pedal çevirerek 5 günde Ankara'ya ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önüne gelerek açıklamalarda bulunan İlgüz, Turgutreis'in ilçe olabilmesi için çok çaba sarf ettiklerini söyledi.

"Bundan beş sene öncesine göre nüfusu altı kat artmış durumda"

Turgutreis Mahallesi'nin pandemi sonrası çok fazla göç aldığını belirten İlgüz, "Bodrum'da olan bütün gelişmeleri biz de birinci gözden izledik ve sonuç itibariyle de böyle bir oluşum içerisinde bulunduk. Öncelikle söylemek isterim ki biz burada kimseyi eleştirmiyoruz. Yerel yönetimlere veya hükümetimize değil bu sadece Turgutreis beldemiz pandemiden sonra büyükşehirlerden yaşanan bütün olumsuzların akabinde çok büyük göç aldı. Bundan beş sene öncesine göre nüfusu altı kat artmış durumda. Eskiden nüfusu 10 binlerdeyken şu an da kış nüfusu 100 bin, yaz nüfusu 250 bin ila 500 bin arasında olan bir mahallede yaşıyoruz. Ancak bu mahallenin yüz ölçümü 69 bin kilometrekare, ayrıca 35 bin kilometre sahil şeridi var. Yılda 41 bin yabancının girdiği bir gümrük kapısı olan, 30'un üstünde büyük otele sahip, 10 binin üzerinde öğrencisi 500'ün üzerinde öğrencisi olan ve esasında Büyükşehir kanunundaki yasadaki maddeler uyarınca ilçe olmayı çoktan hak etmiş bir bölge. Devletimizin halkına sunduğu hizmetlerden daha fazla yararlanmak istiyoruz" dedi.

"32 bine yakın vatandaşımız ıslak imzalarıyla bu girişime destekte bulundular"

Girişimlere 32 bine yakın vatandaşın destekte bulunduğunu söyleyen İlgüz, "Biz kamuoyunda farkındalık oluşturup sesimizi duyurmak için Bodrum'dan Ankara'ya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize kadar pedal çevirdik. Artık bizi ve bu konuda kararlılığımızı göstermek adına da böyle bir yol izledik. Turgutreis'te bizimle hemfikir olan 32 bine yakın vatandaşımız ıslak imzalarıyla bu girişime destekte bulundular. Turgutreis Mahallesi nüfus olarak 100 bini aşmış durumdadır. Büyükşehir yasasına göre nüfusun 20 bini aştığı durumlarda ilçe olması son derece mümkündür" diye konuştu.

"İlk meşaleyi biz yaktık"

Mahalle sakini Yalçın Durmuş Dağlı ise Turgutreis'in ilçe olmayı hak ettiğini belirterek, "Hedefimiz Bodrum Turgutreis'in ilçe olmasıdır. İlçe olmayı hak ediyor. Çünkü tarihinden bu yana bakacak olursak coğrafi olaraktan her yönüyle hak ediyor. İlk meşaleyi biz yaktık. Bu hayalimiz gerçekleşecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel