Son dakika haber: Şehit Adem Sığanık'ın Adı Turgutlu'da Yaşayacak

Turgutlu Belediyesi, belediye meclisinde oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda Yiğitler Mahallesi Mert Sokak üzerinde bulunan çocuk parkına "Şehit Adem Sığanık Parkı" tabelasını astı.

Belediye meclisinde; Yiğitler Mahalle Muhtarı Veysel Çakır'ın talebi üzerine, Mert Sokak'taki çocuk parkına Turgutlulu Şehit Adem Sığanık'ın isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmişti. "Şehit Adem Sığanık Parkı" tabelası, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yerine asıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyledi:

"Belediye meclisimizden aldığımız karar sonucunda ve Yiğitler Mahalle Muhtarımız Veysel Çakır'ın talebi üzerine Yiğitler Mahallemiz Mert Sokak üzerinde bulunan parkımıza Turgutlulu şehidimiz Adem Sığanık'ın ismini vererek ölümsüzleştirdik. Kentimizde yaptığımız her hizmette muhtarlarımızın görüşlerini ve taleplerini alıyoruz. Turgutlu'muzda şehitlerimizin isimlerini ve anılarını yaşatıyor, bir nebze de olsa şehitlerimiz ile ailelerine olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Milletimizi, vatanımızı kahramanca koruyan ve bu uğurda can veren şehitlerimizi asla unutmayacağız."

Yiğitler Mahalle Muhtarı Veysel Çakır ise "Parkımıza Turgutlulu şehidimiz Adem Sığanık'ın adı talebimiz üzerine verildi. Bu talebimize hassasiyetle ve duyarlı bir şekilde yaklaşan başta Belediye Başkanımız Çetin Akın olmak üzere tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle; tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.