Turgutlulu Kadınlar Gazze'ye Destek İçin Yaprak Sarması Hazırlıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir araya gelen kadınlar, Gazze'ye destek amaçlı düzenlenen hayır panayırları için yaprak sarması hazırlıyor. Mahalle sakinleri, Filistinli kardeşlerine bir umut olabilmek için organize oluyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir araya gelen kadınlar Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen hayır panayırlarında satılmak üzere yaprak sarması sarıyor.

Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesinde bir araya gelen mahalle sakinleri toplandıkları bir komşularını evinin bahçesinde sarma sararak Gazze'ye destek amaçlı düzenlenen hayır panayırlarına gönderiyor.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Turgutlulu kadınlar desteklerini bu şekilde vermek istediklerini söyledi. Mahalle sakinlerinden Havva Seven, "Biz bu sarmalarımızı Filistinli kardeşlerimize bir lokma, bir umut olmak için yapıyoruz, yarın İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen hayır panayırlarına bunları yetiştiriyoruz. Arkadaşlarımız elinde ne varsa gönderiyor, köylerden de getirenler oluyor, herkes Gazze'ye bir umut olmak istiyor. Çünkü biz burada ne huzurlu bir uyku uyuyabiliyoruz, ne yemek yiyebiliyoruz. Özellikle son iki yıldır yapılan zulüm bizleri çok huzursuz etti. Onların çektikleri acıları bizde burada hissediyoruz, içimiz yanıyor. Onlara bir lokma bir nefes olabilirsek ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

Turgutlulu kadınlar, bölgede yapılan hayır panayırlarını takip ettiklerini ve sarma sarmaya devam edeceklerini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
