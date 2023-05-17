Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Turgutlu Kent Müzesi, öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan Turgutlu Kent Müzesi, öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Mayıs ayı içerisinde şu ana dek 3 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan Turgutlu Kent Müzesi, son dönemde sıklıkla öğrenci gruplarını konuk ediyor. Her yaştan öğrencinin yoğun olarak ziyaret ettiği müze, öğrencilerin yaşadıkları kentin tarihini öğrenmelerini sağlıyor.

Yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Müzemizin en önemli amacı, gençlerimize ve çocuklarımıza Turgutlu'nun tarihini, kültürünü öğretebilmek. Özellikle genç ziyaretçilerimizin bu ilgisi, bizler için çok kıymetli. Öğrencilerini, sınıflarını müzemize ziyarete getiren okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize, velilerimize ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Turgutlu Kent Müzesi'ni gruplar halinde ziyaret etmek isteyenler, 312 00 39 numaralı telefondan randevu alabilecek.