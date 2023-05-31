Turgutlu Kent Müzesi'nden Sanat Tarihçilerine Kent Turu

Turgutlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü akademisyen ve öğrencileri, Turgutlu'nun tarihini kenti gezerek öğrendi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan Turgutlu Kent Müzesi, akademisyen ve öğrencilerden oluşan konuklarını bu sefer hem müzede hem de şehrin birçok noktasında ağırladı. Kent Müzesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü koordinasyonunda düzenlenen programda akademisyen ve öğrenciler, Turgutlu'nun tarihini şehrin sokaklarını gezip belirli yapıları detaylı olarak inceleyerek yerinde öğrendi.

Turgutlu Kent Müzesi uzmanlarının rehberlik ettiği kültür turunda, Turgutlu'nun Cumhuriyet dönemi yapıları, Pazar Camii, eski belediye binası, Hacı Zeynel Camii ve Turgutlu Kent Müzesi'nin içlerinde bulunduğu birçok mekan ziyaret edildi.