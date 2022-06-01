Turgutlu Kent Müzesi Mayıs Ayında 4000 Ziyaretçi Ağırladı - Haberler

Turgutlu Belediyesi'nin kentin tarihine ışık tutan birimi Turgutlu Kent Müzesi, Mayıs ayı boyunca 4 bin 50 ziyaretçi ağırlayarak pandemi başlangıcından bu yana en yoğun dönemini geçirdi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi, pandemi sürecinde uzun dönemler ziyarete kapalı kalmıştı. Pandemi şartlarının hafiflediği ve normalleşmenin başladığı günlerden itibaren yeniden kapılarını ziyaretçilere açan müzede Mayıs ayı, oldukça yoğun geçti.

Turgutlu Kent Müzesi'nin ziyaretçi sayısının artmasının sevindirici olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Müzemiz açıldığı günden bu yana ilçemizde bir kültür odağı olmasının yanı sıra öğrencilerimizin eğitim sürecine de katkı sunar duruma geldi. Bir ay içerisinde 4 bin 50 ziyaretçiyi ağırladığımız müzemizi tüm hemşehrilerimizin görmesi, gezmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ANKA / Yerel