Turgutlu'da Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği Başlıyor

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Doğa Kültür Yaşam Derneği (YAŞAMDER) ve Turgutlu Kent Konseyi iş birliği ile Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'nin dördüncüsü, 8 Mayıs Pazar günü saat 13.00'te Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda düzenlenecek.

Turgutlu Belediyesi, YAŞAMDER ve Turgutlu Kent Konseyi ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği için hazırlıklar devam ediyor. Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşecek olan şenlikte birbirinden farklı etkinlikler yer alacak. Konuşmalarla başlayacak olan Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'nde tohum takasının yanı sıra halk oyunları gösterileri, çocuk dans gösterileri, müzik dinletisi, çocuklar için yarışmalar ve skeçler yer alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği, 8 Mayıs Pazar günü saat 13.00'te Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda başlayacak ve gün boyu devam edecek.

"EN GÜZEL ERİK YARIŞMASI" DÜZENLENECEK

Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'nde Turgutlu'da bir ilk olarak Dumanlı Papaz Erik Hasadı etkinliği de yapılacak. Dumanlı Papaz Erik Hasadı etkinliğinde "En Güzel Erik Yarışması" düzenlenecek. Yarışmada dereceye girenler için birincilik ödülü 1000 TL mazot, ikincilik ödülü 750 TL gübre, üçüncülük ödülü ise 500 TL'lik zirai ilaç çeki olarak takdim edilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca ilk hasat edilen erik, açık artırmayla satılacak. "En Güzel Erik Yarışması"na katılmak isteyenler katılımcıların, yarışmaya katılacak oldukları eriklerle birlikte 8 Mayıs Pazar günü saat 13.00'te Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda olmaları gerekiyor.