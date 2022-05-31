Turgutlu'da Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Haberler

Turgutlu Belediyesi'nin Mustafa Kemal Mahallesi'nde Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesinin yapımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda projeleri hayata geçiren Turgutlu Belediyesi, Mustafa Kemal Mahallesi'ne kazandırılan Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nin kısa sürede hizmete sunulabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Projenin taziye evi bölümünde kaba inşaat tamamlanırken çocuk kültür sanat merkezinin kaba inşaatı önümüzdeki günlerde bitmiş olacak. Söz konusu çalışmaların ardından ahşap kiremit örtülü çatı yapımının başlanacağı Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesi, ince işçilik ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla devam edecek.

Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesinde 235 m2 alan Taziye Evi, 492 m2 Çocuk Kültür Sanat Merkezi olarak planlandı. Taziye Evi içerisinde 147 m2 büyüklüğünde ortak bir salon yer alacak. Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde de 3 adet faaliyet odası, 2 adet oyun odası, 1 adet yemek salonu ve 1 adet çok amaçlı salon mevcut olacak. İş bedelinin 5 milyon 189 bin TL olduğu projenin 270 günde tamamlanması planlanıyor.

"PROJEMİZİ EN KISA SÜREDE TAMAMLAYARAK HEMŞEHRİLERİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesi hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla temelini attığımız Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projemizde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Mustafa Kemal Mahallesi sakinlerimiz başta olmak üzere çevre mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak, çocuklarımızın sağlıklı, güvenli bir ortamda keyifle zaman geçirebilecekleri projemizi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Turgutlu Belediyesi olarak biz her yerdeyiz ve herkesin yanındayız" dedi.

ANKA / Yerel