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Turgutlu'da Sürücülerden 'Battı-Çıktı' İçin Aydınlatma Talebi

Turgutlu'da Sürücülerden 'Battı-Çıktı' İçin Aydınlatma Talebi
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Turgutlu'daki sürücüler, İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki battı-çıktı geçidinde aydınlatma eksikliğinden şikayet ederek, bu durumun trafik güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Sabah erken saatlerde yaşanan ışık geçişlerinin gözleri zorladığını savunan sürücüler, yetkililerden çözüm bekliyor.

Turgutlu'daki sürücülerden 'Battı-Çıktı' için aydınlatma talebi

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İzmir- Ankara Karayolu üzerinde yer alan battı-çıktı ile ilgili olarak bazı sürücüler, geçitteki aydınlatmanın yetersiz olduğunu öne sürdü. Sürücüler, özellikle sabahın erken saatlerinde yaşanan ani ışık geçişlerinin görüşü zorlaştırdığını ve bu durumun trafik güvenliğini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Battı-çıktının sabah saatlerinde yoğun şekilde kullanıldığını belirten sürücüler, ışık-gölge geçişlerinin gözleri zorladığını ve yolun net şekilde görülememesine yol açtığını dile getirdi. Bazı vatandaşlar, bu durumun kazalara neden olabileceğini savunarak yetkililerden önlem alınmasını istedi. Turgutlu'da servis minibüsü şoförlüğü yapan Ali Terzi, "Aydınlatma eksikliği nedeniyle her sabah bu noktada zorluk yaşıyoruz. Gözümüz karanlığa adapte olamadan yolun devamına çıkmak zorunda kalıyoruz. Kazalar da genellikle bu saatlerde oluyor. Yetkililerden burayla ilgili bir çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sürücüler, Turgutlu'nun trafiğini önemli ölçüde rahatlatan bu yapının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDİL ÇELİK - Yerel
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