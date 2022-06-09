Turgutlu'da Müze Sohbetleri Yoğun İlgiyle Başladı - Haberler

Turgutlu Belediyesi tarafından Turgutlu Kent Müzesi'nde gerçekleştirilmeye başlayan Müze Sohbetleri'nin ilk programı yoğun ilgi gördü. 'Turgutlu'nun Kuruluşu' başlıklı program, kültür ve tarih dostlarını Kent Müzesi'nin bahçesinde buluşturdu.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan Turgutlu Kent Müzesi, son aylarda bir taraftan yoğun bir ziyaretçi akınına uğrarken, diğer taraftan da düzenlenen etkinliklerle kentin kültür odağı haline geliyor. Geçen akşam Kent Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen Müze Sohbetleri'nin ilkinde Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla, Türk-İslam fetihleri öncesindeki dönemde Turgutlu ve çevresinin tarihini anlatırken Müze Uzmanı Hasancan Eralaca da Turgutlu'nun bir iskan merkezi haline geliş sürecine dair bilgileri, dinleyicilerle paylaştı.

Programa Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'ın yanı sıra çok sayıda dinleyici katıldı. Etkinliğin sonunda Başkan Çetin Akın, tüm Kent Müzesi çalışanlarına teşekkürlerini ileterek bu tür programların arka arkaya devam edeceği müjdesini verdi.

Müze Sohbetleri, iki haftalık periyotlarla Kent Müzesi'nin bahçesinde gerçekleştirilecek.

ANKA / Yerel