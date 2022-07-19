Turgutlu'da Müze Sohbetleri 'Hz. Mevlana ve Mesnevi Denizi'yle Devam Ediyor - Haberler

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Turgutlu'da Müze Sohbetleri 'Hz. Mevlana ve Mesnevi Denizi'yle Devam Ediyor

ANKA - Yerel
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Turgutlu'da Müze Sohbetleri 'Hz. Mevlana ve Mesnevi Denizi'yle Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi tarafından Kent Müzesi’nde iki haftada bir düzenlenen Müze Sohbetleri’nin bu haftaki konusu, ‘Hz. Mevlana ve Mesnevi Denizi’ olacak.

Turgutlu Belediyesi tarafından Kent Müzesi'nde iki haftada bir düzenlenen Müze Sohbetleri'nin bu haftaki konusu, 'Hz. Mevlana ve Mesnevi Denizi' olacak.

Bu hafta dördüncüsü yapılacak olan Müze Sohbetleri'nin önceki programlarında Turgutlu programın odak noktasıyken perşembe akşamı düzenlenecek etkinlikte konu 'Hz. Mevlana ve Mesnevi Denizi' olacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü'nden emekli Öğretim Üyesi Mehmet Veysi Dörtbudak'ın konuk olacağı program, 21 Temmuz 2022 Perşembe akşamı saat 21: 30'da başlayacak.

Belediye'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan Turgutlu Kent Müzesi'nin bu tür etkinliklerle önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyledi:

"Söz konusu çalışmalarımızla kentimizin kültürel yaşamına belediye olarak katkımızı sunmayı amaçlıyoruz. Tiyatro oyunları ve halk konserlerinin yanında müzedeki bu programlar da bu açıdan çok değerli. Konuya ilgi duyan tüm hemşerilerimi perşembe akşamı Kent Müzemize Hz. Mevlana ve Mesnevi'yi daha iyi tanımamıza, anlamamıza vesile olacak programımıza davet ediyorum."

ANKA / Yerel

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