Turgutlu'da Müze Sohbetleri Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi tarafından Turgutlu Kent Müzesi'nde düzenlenen Müze Sohbetleri'nin üçüncüsünde geçmişten günümüze kentin ismi olarak kullanılan 'Kasaba' ve 'Turgutlu' kelimeleri üzerine konuşulacak. Her iki ismin kökenlerine dair teoriler, Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla ve Müze Uzmanı Hasancan Eralaca tarafından dinleyicilere sunulacak.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi'nde geçen ay Müze Sohbetleri adı verilen programlara başlanmıştı. Önceki programlarda 'Turgutlu'nun Kuruluşu' ve '1980'lerden Günümüze Değişen Turgutlu' konuları ele alınırken üçüncü program kentin isimlerine ayrıldı. 6 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.30'da başlayacak program, Turgutlu Kent Müzesi'nin bahçesinde gerçekleşecek.

Müze Sohbetleri'nin Turgutlu'nun geçmişine ve kültürüne yeni bir pencere açtığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Gerçekten doyurucu ve keyif veren programlar oluyor. Turgutlu'nun tarihine meraklı olan tüm hemşehrilerimi çarşamba akşamı gerçekleştireceğimiz 'Kasaba mı? Turgutlu mu?' başlıklı programımıza davet ediyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel