Turgutlu'da denetimli serbestlik uygulamalarıyla 3 buçuk milyon TL tasarruf sağlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yükümlülerin kamu hizmetlerinde çalıştırılmasıyla yaklaşık 3,5 milyon TL'lik tasarruf sağlandığı açıklandı.

Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 2025 yılı faaliyet raporu ve bilgi notunu basın mensuplarıyla paylaştı. Raporda, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin topluma kazandırılması ve kamu yararının gözetilmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerin detaylarına yer verildi. Hazırlanan raporda yükümlülerin kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları, parklar, camiler ve şehitliklerde aktif olarak görev aldığı belirtildi. Bu kapsamda; genel temizlik, bakım-onarım, tadilat, boya-badana ve peyzaj düzenlemesi gibi işlemlerin bizzat yükümlüler eliyle gerçekleştirildiği kaydedildi. Haftalık ortalama 10 yükümlünün katılımıyla, haftada 5 gün ve 40 saat esasına göre yürütülen bu çalışmaların, 2025 yılı boyunca kesintisiz sürdürüldüğü ifade edildi. Yürütülen faaliyetlerin, kurumların hizmet alımı yoluyla yapacağı harcamaları ortadan kaldırarak kamu bütçesine önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Eğitim kurumlarında ise özellikle tatil dönemleri değerlendirilerek sınıf, bina ve depo temizlikleri ile masa ve sıraların bakım-onarım çalışmalarının yapıldığı, okulların yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
