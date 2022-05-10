Turgutlu'da 'Cirit ve Keşkek Festivali' Düzenlenecek

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Selendililer Derneği iş birliğiyle Cirit ve Keşkek Festivali düzenlenecek. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlumuzda farklı etkinliklerle geleneklerimizi doyasıya yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

Düzenlediği organizasyonlarla gelenekleri yaşatan Turgutlu Belediyesi, Cirit ve Keşkek Festivali'ne hazırlanıyor. Geleneksel atlı sporların başında gelen cirit müsabakalarının yapılacağı festivalde, heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Dört takımın yarışacağı festivalde keşkek ikramı da yapılacak. Cirit ve Keşkek Festivali, 15 Mayıs Pazar günü saat 13: 00'da Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı 2. Etap'ta düzenlenecek.

FESTİVAL KORTEJLE BAŞLAYACAK

Festival kapsamında kortej yürüyüşü de düzenlenecek. 15 Mayıs Pazar günü saat 10: 00'da Orta Park Saat Kulesi önünden başlayacak olan kortej, Atatürk Bulvarı, Çamlıca Yolu, Kervan Yolu üzerinden devam ederek Eski Manisa Yolu'nda sona erecek.

"FARKLI ETKİNLİKLERLE GELENEKLERİMİZİ DOYASIYA YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Cirit ve Keşkek Festivali'ne tüm Turgutlu halkını davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlumuzda farklı etkinliklerle geleneklerimizi doyasıya yaşatmaya devam ediyoruz. Turgutlu Selendililer Derneği'yle birlikte ata sporumuz olan cirit müsabakalarına ev sahipliği yapacağız. 15 Mayıs Pazar günü gerçekleştireceğimiz ve gün boyu birbirinden keyifli, heyecanlı yarışları izleyeceğimiz festivalimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.