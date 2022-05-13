Turgutlu'da Cirit ve Keşkek Festivali

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Selendililer Derneği tarafından 15 Mayıs Pazar günü Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı 2. Etabında "Cirit ve Keşkek Festivali" düzenlenecek.

Kentte düzenlediği yağlı güreş, deve güreşi, rahvan at yarışları etkinlikleri ile gelenekleri yaşatan Turgutlu Belediyesi, Cirit ve Keşkek Festivali için son hazırlıklarını yapıyor. Turgutlu Selendililer Derneği iş birliğiyle yapılacak festivalde 4 takım kıyasıya mücadele edecek. Bununla birlikte katılımcılara keşkek ikramı yapılacak.

Cirit ve Keşkek Festivali kapsamında kortej de düzenlenecek. 15 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Orta Park Saat Kulesi önünden başlayacak kortej, Akçakmak Yolu, Çamlıca Yolu, Kervan Yolu güzergahlarından devam ederek Eski Manisa Yolu'nda sona erecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu Selendililer Derneği ile birlikte gerçekleştireceğimiz festivalde ata sporumuz olan cirit kültürü ve geleneğini Turgutlu'muzda yaşatacağız. Üç yıldır düzenlediğimiz organizasyonlar vesilesiyle vermiş olduğumuz sözü tutarak geleneklerimizi Turgutlu'muzda yaşatmanın mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Cirit ve Keşkek Festivalimize davet ediyorum" dedi.