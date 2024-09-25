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Turgutlu'da 33 Yıl Süren İmam Hatip Görevi Sona Erdi

Turgutlu'da 33 Yıl Süren İmam Hatip Görevi Sona Erdi
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Turgutlu'nun Baktırlı Mahallesi'nde 33 yıldır İmam Hatip olarak görev yapan Mustafa Kösece, emekliye ayrıldı. Camiye gelen çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerle tanınan Kösece, törenle plaket takdim edildi.

Turgutlu'nun Baktırlı Mahallesinde İmam Hatip olarak görev yapan ve özellikle gençlere camiyi sevdirmesiyle tanınan Mustafa Kösece, 33 yıllık görevinin ardından emekliye ayrıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı Mahallesi Camisinde İmam Hatip olarak görev yaparken 33 yılını dolduran Mustafa Kösece, emekliye ayrıldı. Kösece'ye, Kutlu Doğum Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla düzenlenen tören sonrası plaket takdim edildi. Turgutlu İlçe Başsavcısı Bahri Yalçınöz tarafından takdim edilen plaket sonrası duygularını dile getiren İmam Hatip Mustafa Kösece, Turgutlu İlçe Müftüsü Ömer Çoban'a teşekkür etti.

Çocuklarla yakından ilgileniyordu

Camiye gelen çocuklarla yakından ilgilenen Cami İmam Hatibi Mustafa Kösece, çocukları camiye ısındırmak için elinden geleni yapan, hayırsever mahalle sakinlerinin desteğiyle, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezan okuma, ilmihal bilgisi yarışmaları düzenleyerek dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller verip, çocuklarla futbol oynayarak çocukları camiye çekiyordu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Turgutlu manisa Tören Yerel Yaşam Cami

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