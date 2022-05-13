Turgutlu'da 19 Mayıs Coşkusu İkiye On Kala Konseriyle Yaşanacak

Turgutlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Fener Alayı ve İkiye On Kala Konseriyle kutlayacak.

Turgutlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı iki özel etkinlikle kutlayacak. Kutlamalar ilk olarak Fener Alayı ile başlayacak. Ardından "İkiye On Kala" konseriyle bayram coşkusu ikiye katlanacak.

Turgutlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek Fener Alayı, 19 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da Koza Kavşağından başlayacak. İkiye On Kala ise saat 21: 30'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında sevenleriyle ile bir araya gelecek.

Tüm Turgutlu halkını 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşamaya davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzda Milli bayramlarımızı bizlere yakışır şekilde kutlamaya devam ediyoruz. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmasının 103. yıl dönümünü hemşehrilerimizle birlikte meydanlarımızda kutlayacağız. 19 Mayıs Perşembe günü Fener Alayı ve İkiye On Kala konserimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Her bayramda olduğu gibi bu gururlu ve coşkulu günümüzü birlikte kutlayalım" dedi.