Turgutlu bir kez daha gönül sofralarında buluştu

Turgutlu Belediyesi tarafından Ramazan ayında geleneksel hale getirilen "Mübarek Ramazan Ayında Gönül Sofrasında Buluşalım" yardım kampanyasıyla beş bin adet erzak ve sıcak yemek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Turgutlu Belediyesinin, yardımlaşma ve paylaşmanın ayı olan Ramazan ayında gönül sofralarını büyütmeyi amaçladığı ve üç yıldır olduğu gibi bu Ramazan ayında da hayata geçirdiği "Mübarek Ramazan Ayında Gönül Sofrasında Buluşalım" isimli yardım kampanyasıyla beş bin ailenin erzak ve sıcak yemek ihtiyacı karşılandı. Hayırseverlerin destekleriyle büyüyen ve Ahbap Derneğinin de erzak bağışıyla destek olduğu kampanyada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılarak Ramazan ayını bereketi tüm Turgutlu'da yaşanmış oldu.

Başkan Çetin Akın: "Biz büyük bir aileyiz"

Yardım kampanyasıyla gönül sofralarının bir kez büyüdüğünü ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Üç yıldır geleneksel hale getirdiğimiz yardım kampanyamızla beş bin ailemizin sofrasını, aşını paylaşmaktan mutluluk duyduk. Kampanyamıza destek veren ve büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gösteren tüm hayırseverlerimize ve Ahbap Derneğine çok teşekkür ederim. Tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde yaşanmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel