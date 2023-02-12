Turgutlu Belediyespor'un Oyuncularından Depremzedeler İçin Yardım Kampanyasına Destek

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kaymakamlığı ve AFAD tarafından deprem bölgesine ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyasına bir destek de Turgutlu Belediyespor bünyesindeki kadın basketbol, kadın hentbol, kadın ve erkek voleybol takımlarından geldi.

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kaymakamlığı ve AFAD tarafından deprem bölgesine ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyasına bir destek de Turgutlu Belediyespor bünyesindeki kadın Basketbol, kadın hentbol, kadın ve erkek voleybol takımlarından geldi.

Turgutlu Belediyespor çatısı altında kenti profesyonel liglerde temsil eden kadın basketbol ve kadın voleybol takımları ile alt liglerde mücadele eden kadın hentbol ve erkek voleybol takımları, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere devam eden yardım kampanyasına destek verdi. Turgutlu Belediyespor antrenörleri, oyuncular ile altyapı sporcuları, 7 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda yapılan yardım çalışmalarına bağışlanan malzemelerin toplanması, düzenlenmesi ve paketlenmesi aşamalarında çalıştı.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Tüm imkanlarımızla, gücümüzle deprem bölgesindeki yaraları sarabilmek adına büyük gayret gösteriyoruz. Antrenörlerimiz, oyuncularımız ve altyapı sporcularımız el ele vererek yardım kampanyamıza destek veriyorlar. Yardım kampanyamıza bağışlarıyla destek veren hayırseverlerimize, toplanan malzemelerin bölge halkına ulaştırılması için katkı koyan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.