Turgutlu Belediyespor Kadın Takımları Deplasmanda Mücadele Edecek

Turgutlu Belediyespor kadın voleybol ve basketbol takımları, deplasmanda rakipleriyle karşılaşacak. Kadın basketbol takımı Çerkezköy Belediyesi ile Tekirdağ'da, kadın voleybol takımı ise İzmir'de Arkas Spor ile mücadele edecek.

Turgutlu Belediyespor kadın voleybol ve basketbol takımları bu haftaki rakipleriyle deplasmanda mücadele edecek. Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 9 Aralık Cumartesi günü Çerkezköy Belediyesi ile Tekirdağ'da karşı karşıya gelecek. Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ise 10 Aralık Pazar günü İzmir deplasmanında Arkas Spor Takımı ile mücadele edecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak mücadelesini sürdüren Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, deplasman mücadelesine çıkıyor. Manisa temsilcisi, 13. hafta karşılaşmasında Çerkezköy Belediyesine konuk olacak.

Çerkezköy Belediyesi 29 Ekim Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın başlangıç düdüğü 9 Aralık Cumartesi günü saat 16.45'te çalacak. Karşılaşma aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) Youtube hesabında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 6. Grupta 12. hafta karşılaşmalarının oynanacağı maçlarda, Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımının rakibi Arkas Spor Takımı olacak. Ligde 11. haftayı bay geçen kırmızı siyahlılar, İzmir deplasmanından galibiyle dönmek için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Turgutlu Belediyespor – Arkas Spor maçı, 10 Aralık Pazar günü İzmir Vali Hüseyin Öğütcen Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Kadın basketbol ve voleybol takımlarımız bu hafta deplasmanda mücadelece edecek. Takımlarımızın zorlu deplasman karşılaşmalarında Turgutlu'muzu en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Çerkezköy Belediyesi ile karşı karşıya gelecek kadın basketbol takımımız ile İzmir deplasmanında Arkas Spor Takımı ile mücadele edecek olan kadın voleybol takımıza ve teknik ekiplerimize başarılar diliyorum" dedi.