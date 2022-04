Turgutlu Belediyesinden Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna İftar Yemeği

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın , şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Başkan Çetin Akın , " Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Turgutlu Belediyesi olarak tüm kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernek ve esnaf odaları ile birlikte sizlerin sağlığı, huzuru ve mutluluğu için çalışmaktan dolayı onur duyuyoruz. Bizler, her zaman ve her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediyesi tarafından Orta Park'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın , iftar programında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından konuklarla sohbet eden Başkan Çetin Akın , Ramazan ayının sağlık, huzur, bolluk ve bereket içerisinde yaşanması temennisini iletti.

"ŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZ BAŞIMIZIN TACIDIR"

Programda konuşma yapan Başkan Çetin Akın şunları söyledi:

"Mübarek Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde iki yılın ardından yeniden iftar sofralarında bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Sizler de bu akşam bizleri şereflendirdiniz. Katılımlarınızdan dolayı siz değerli konuklarımıza teşekkür ederim. Bu vatan uğruna hiç düşünmeden canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aileleri ve ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliğini korumak için yaralanan gazilerimiz, her zaman başımızın tacıdır. Turgutlu Belediyesi olarak tüm kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernek ve esnaf odaları ile birlikte sizlerin sağlığı, huzuru ve mutluluğu için çalışmaktan dolayı onur duyuyoruz. Bizler, her zaman ve her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere her daim minnet ve şükran borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi, ebediyete göçen gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize ve bugün burada bir araya geldiğimiz tüm misafirlerimize sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyorum."

Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Başkan Çetin Akın ile birlikte eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Temsilcisi Hüsamettin Sağlık, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter katıldı.