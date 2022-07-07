Turgutlu Belediyesi'nden Arife Günü Kabristanlara Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kabristan ziyareti yapacak vatandaşlar için ücretsiz seferler düzenleyecek. Arife günü düzenlenecek seferler için araçlar, Belediye Hizmet Binası'nın önünden hareket edecek.

Turgutlu Belediyesi tarafından kabristan ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlara yönelik ücretsiz servis hizmeti her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da devam ediyor. Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklar'ına yapılacak seferler, 8 Temmuz Cuma (Arife) günü gerçekleşecek. Turgutlu Belediyesi önünden kalkacak araçlar, 09.00 – 17.00 saatleri arasında her saat başı hizmet verecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Arife günü kabristan ziyaretlerini gerçekleştirecek olan hemşehrilerimize ücretsiz servis hizmeti sunacağız. Arife günü ilk seferini 09.00'da gerçekleştirecek araçlarımızla saat 17.00'ye kadar gün boyu Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıkları'na gidiş dönüş seferler düzenleyeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

ANKA / Yerel