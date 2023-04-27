Turgutlu Belediyesi Zabıtasından Ruhsat ve Fiyat Etiket Denetimi

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ruhsat ve fiyat etiket denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yönetmeliklere uygun şekilde faaliyetlerini yerine getiren esnafın haklarını korumak ve vatandaşların fahiş fiyat artışıyla mağdur edilmemesi için kent genelinde kasaplara yönelik ruhsat ve fiyat etiket denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, mevzuata uymayan işletmeleri tespit ederek kanuna uygun şekilde işlemlerini gerçekleştirdi. Denetimler sırasında ayrıca vatandaşların dini ve vicdani duygularını kullanarak kazanç elde eden dilenciler, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gerekli cezai işlemler uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın ve esnafımızın haklarını korumak adına denetimlerine aralıksız devam ediyor. Kentimizde faaliyetlerini sürdüren işletmelerde etiket ve ruhsat denetimi gerçekleştirdik. Bu sayesinde hem ruhsatsız işletmelerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçiyor hem de vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini sağlıyoruz. Ekiplerimiz çalışma ve denetimlerine devam edecek" dedi.