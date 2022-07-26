Turgutlu Belediyesi Parke ve Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Haberler

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Turgutlu Belediyesi Parke ve Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi Parke ve Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Manisa Turgutlu Belediyesi ekiplerinin şehrin birçok yanındaki çalışmaları devam ediyor.

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Manisa Turgutlu Belediyesi ekiplerinin şehrin birçok yanındaki çalışmaları devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurtuluş Mahallesi Gölüstü Sokakta parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar sonucunda toplamda 1000 m2'lik parke taşı döşenmiş olacak. Ekipler, geçtiğimiz hafta Şehitler Mahallesi Çiçek Sokakta başlattığı parke döşeme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yol yenileme çalışmalarıyla birlikte parke taşı tamiratlarına da bir yandan devam eden ekipler Karaköy, Kabaçınar, Kuşlar Mahalleleri ve Selvilitepe ile Irlamaz Mahalleri arasındaki bağlantı yolunun yanı sıra Tuba, Simge, Tunca, Özgür, Baran, Ofis, Gürleyen, Pazar, Turan, Cevher, Sart, Semerkant, Düz, Şanlı, Çanakkale, Şamil, Nilüfer, Özyiğit, Özceylan, Çiftçiler, Nene Hatun, Baran ve Rüzgarlı Sokaklarında parke tamirat çalışmalarını tamamladı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ise yapılan çalışmalarla ilgili, "Ekiplerimiz tarafından belirlenen program dahilinde ve kendi imkanlarımız doğrultusunda gerekli tüm çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim" dedi.

ANKA / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Turgutlu Belediyesi Turgutlu Yerel Haberler

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